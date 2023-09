Resti di presunti esseri "non umani" presentati in audizione al Congresso messicano

A poche settimane di distanza dall' udienza pubblica presso il Congresso Usa sui fenomeni aerei non identificati (Uap), il governo messicano ha presentato ieri in audizione al proprio Congresso presunte prove dell'esistenza di vita extraterrestre, inclusi i resti di due creature “non umane”.

Sarebbero due corpi mummificati - spiega Jaime Maussan, giornalista e studioso degli Ufo - recuperati nel 2017 in Perù. Avrebbero 700 e 1.800 anni, con sole tre dita per mano e teste allungate. “È la prima volta che vita extraterrestre viene presentata in questa forma", ha detto Maussan, "credo sia una chiara dimostrazione del fatto che abbiamo a che fare con esemplari non umani, non imparentati con nessuna altra specie del nostro mondo e che qualsiasi istituzione scientifica può verificarlo”.

Gli esemplari presentati in conferenza ricordano le cosiddette mummie aliene di Nazca, da anni oggetto di un controverso dibattito tra chi sostiene non abbiano origine umana e chi ritiene si tratti di un falso.

Presente alla conferenza anche l'ex pilota americano di caccia Ryan Graves, già intervenuto davanti alla Commissione Usa lo scorso luglio: “Riconoscendo la necessità di azione e risposte, ho fondato Americans for Safe Aerospace. Riteniamo che gli UAP rappresentino una priorità urgente sia per la sicurezza aerospaziale che per la ricerca scientifica”.

Il deputato federale Sergio Gutiérrez: “Ci restano pensieri, preoccupazioni e il progetto di continuare a parlare di questo, come ho detto all'inizio, speriamo che questo sia il primo di tanti eventi e che ci sia un confronto con il Legislatore sulla necessità o meno di avanzare proposte di modifica delle leggi”.