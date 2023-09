I resti del jet F35 precipitato in Carolina del Sud

Le forze armate degli Stati Uniti hanno riferito di aver trovato il relitto dell'aereo militare F-35 di cui si erano perse le tracce dopo che il pilota si era lanciato con il paracadute. Ne danno notizia i media americani, secondo cui i resti del velivolo sono stati trovati nella contea di Williamsburg, a nord di Charleston, in Carolina del Sud.

L'aereo scomparso era un F-35B, una variante gestita dai Marines con capacità di decollo breve e atterraggio verticale. La forma della struttura, con due stabilizzatori angolari sul retro, e l'uso di materiali speciali rendono più difficile il rilevamento da parte dei radar tradizionali. Il portavoce della Joint Base Charleston, Jeremy Huggins, ha detto al Washington Post che il transponder del jet non funzionava e che le capacità stealth dell'apparecchio lo hanno reso ancora più difficile da rintracciare. Per cause differenti, almeno altri sette F-35 sono andati distrutti in passato in incidenti.