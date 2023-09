Il netto successo dell'Italrugby sulla Namibia

Tommaso Allan, mediano d'apertura del team allenato da Kieran Crowley, nel post partita: "Sono contento prima di tutto per la prestazione del gruppo e poi di quello che ho dato io alla squadra. Provo a mostrare il meglio di me stesso e in partita è andata bene sui calci piazzati e trasformazioni. Il reparto degli avanti in partita ha fatto un gran lavoro", conclude soddisfatto autore di un calcio da tre punti e di sette trasformazioni su altrettante mete messe a segno dagli azzurri.

L'Italia ha battuto la Namibia per 52-8, con ben sette mete: Cannone, Garbisi, Lamb, Capuozzo, Faiva, Zuliani, Odogwu. Obiettivo raggiunto: vittoria e punto bonus. Prossima sfida contro l'Uruguay mercoledì 20 settembre alle 17.45.