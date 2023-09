Ryder Cup 2023: Stile hollywoodiano e Frecce Tricolori alla cerimonia d'apertura

La Ryder Cup 2023 ha ufficialmente preso il via con la Cerimonia di apertura, prologo al primo colpo della sfida che scatterà alle 7.35 di venerdì mattina. Condotta dalla showgirl Melissa Satta (presente sotto al palco anche il fidanzato Matteo Berrettini, seduto accanto a Novak Djokovic), la manifestazione è durata circa un'ora, in cui i capitani del Team Europe, Luke Donald, e del Team Usa, Zach Johnson, hanno presentato le squadre e hanno svelato gli accoppiamenti per la prima sessione di gioco. Presenti in prima fila le massime autorità istituzionali e sportive italiane: tra gli altri, i ministri per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Turismo, Daniela Santanché, delle Disabilità, Alessandra Locatelli, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Quindi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il numero uno della Federgolf, Franco Chimenti, il segretario generale del Progetto Ryder Cup, Gian Paolo Montali, e Lavinia Biagiotti, titolare del Marco Simone Golf & Country Club.