Matteo Salvini: “Non riusciranno a dividere me e Giorgia” - Video

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida, dopo aver sottolineato che “l'anima della Lega è su questo prato” ha ricordato Roberto Maroni, “un grande leghista” e Silvio Berlusconi, “un amico”. Al fondatore Umbero Bossi ha mandato “con 2 giorni di anticipo” gli auguri di compleanno: “L'unico e irripetibile Umberto Bossi, se non avesse cominciato lui, non saremmo qua”.

Ha assicurato che “la Lega si fa garante che questo governo durerà per tutti i 5 anni, non un minuto di meno, oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince”.

"Sull'immigrazione - ha proseguito - ho fatto e farò, e tutti insieme faremo, tutto quello che è democraticamente permesso per bloccare un'invasione che rischia di essere disastrosa".

Ha poi difeso “la tassa sugli extraprofitti miliardiari delle banche” che “per la Lega è una priorità”. Guardando alle europee, ha ribadito che "se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen".

Un passaggio dell'intervento è sembrato riferirsi implicitamente al generale Roberto Vannacci: "Le censure dei libri non hanno mai portato a niente di nuovo, viva la libertà di pensiero sempre e ovunque". Un altro ha riguardato i temi di genere: "Evviva il diritto di amare sempre e comunque per donne e uomini nella propria camera da letto, perché non sta a noi giudicare cosa è contro o no natura. Si può fare senza Pride, sfilate e carrozzoni" ma allo stesso tempo "difendo e nessuno mi farà cambiare sul diritto di un bambino a essere al mondo se ci sono una mamma e un papà. Quindi mai l'utero in affitto".

Sul palco da 50 metri si legge lo slogan "A difesa delle libertà. Chi lotta vince in Italia e in Europa", affiancato dai simboli del partito e le foto di Salvini. Al lato del prato resta la storica scritta "Padroni a casa nostra". Centomila i presenti, secondo il partito