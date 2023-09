Ripresa scolastica, dall’aumento dei contagi al docente tutor. Le principali sfide del nuovo anno

La settimana in corso vedrà tornare sui banchi di scuola gli studenti italiani, da nord a sud.

La ripartenza scolastica arriva tra qualche preoccupazione per una ripresa del Covid con la risalita dei contagi e la nuova variante Eris, su cui il Ministero della Salute esorta ad evitare allarmismi.

Aumento dei contagi Covid

"In questo momento non c'è un allarme Covid. E' vero che c'è qualche caso in più, ma gli immunologi dicono che era atteso. Va detto che rispetto agli anni scorsi è una salita minore e che i sintomi sono molto blandi. Naturalmente questo non vale per i pazienti fragili. Ci sono consigli di buonsenso che sicuramente sono stati dati in qualche realtà, se si possono evitare assembramenti si evitano, siamo tutti pronti: le mascherine e il gel ci sarebbero, ma al momento non ce n'è bisogno perché non vi è nessun allarme covid". Ad affermarlo è Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi.

Il ruolo del docente tutor

Il docente tutor è un insegnante che ha il compito di supportare gli studenti nella loro crescita personale e formativa, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi e sviluppando le loro competenze.

Le iniziative contro il bullismo

Le direttive sul bullismo prevedono che il voto assegnato per la condotta faccia riferimento all'intero anno scolastico, dando un peso maggiore a eventuali atti violenti o di aggressione sia nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico, sia degli altri studenti. Il fenomeno del bullismo sarà quindi sottoposto a stretto monitoraggio dopo l’impennata di casi dello scorso anno che ha registrato una media di cinque episodi di violenza al mese. Inclusi quelli che hanno visto il coinvolgimento di genitori.