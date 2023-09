Primo giorno di scuola all'Istituto Morano di Caivano

La preside Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Morano di Caivano: "Chi vive questa realtà col cuore capisce che tu in silenzio devi carpire che l'altro non ti chiede cosa fare, tu lo devi fare. Hanno voglia di ritornare, perché questo è un luogo bello e protetto”. La scuola come faro, unica speranza per tanti ragazzi che vivono una realtà così difficile.