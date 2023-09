Sofia Coppola e Cailee Spaeny appena arrivate al Lido

“Priscilla”, il film di Sofia Coppola presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia il 4 settembre, grazie ad un accordo provvisorio col sindacato degli attori, che sono in sciopero a Hollywood da inizio luglio, può essere promosso, quindi il cast può venire in Italia. Infatti Cailee Spaeny, l’attrice protagonista, è sbarcata al Lido insieme a Sofia Coppola.

Le regole dello sciopero in corso vieterebbero agli attori di promuovere i film, ma questo, targato A24, ha ottenuto una deroga perché la produzione è in Canada, e non negli Stati Uniti, quindi si seguono le regole del sindacato locale, cosa che ha anche scatenato polemiche sui social media.

Sofia Coppola è membro del sindacato degli sceneggiatori WGA, che non concede accordi durante lo sciopero, ma la regista è a Venezia perché è membro anche della DGA (il sindacato dei registi) che invece lo consente.

Il protagonista maschile del racconto della Coppola è Jacob Elordi e nel cast ci sono anche Raine Monroe Boland, Rodrigo Fernandez-Stoll, Emily Mitchell, Jorja Cadence, Dagmara Domińczyk, e Luke Humphrey.

Presente in laguna sarà anche Priscilla Presley, dal cui racconto autobiografico è stato tratto il film.

“Priscilla” nasce infatti dal libro “Elvis and Me” scritto da Priscilla Ann Wagner Beaulieu in Presley e Sandra Harmon, nel 1985. Il lavoro racconta la vita di Priscilla e la sua storia d'amore, tra luci e ombre, con Elvis Presley.