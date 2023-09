Soldati a passeggio tra le macerie. Dopo Andriivka, torna ucraina anche Klischiivka, a Sud di Bakmut

Le forze armate ucraine hanno annunciato oggi la liberazione dei villaggi di Klishchiivka e Andriivka, a sud di Bakhmut nella regione di Donetsk. Mostrato un video con i soldati che camminano per il villaggio.

Il reggimento ucraino Kalinovsky scrive su Telegram: "Il video mostra filmati ripresi dai medici del reggimento Kalinovsky, che stanno entrando a Klishchiivka (un sobborgo di Bakhmut) liberato dagli invasori russi. Il villaggio è stato liberato, tra le altre cose, grazie agli sforzi dei soldati del battaglione Volat e dell'esercito Battaglione Litvin del reggimento Kalinovsky, nonché dai droni del reggimento intitolato a Nikita Krivtsov".

Le forze ucraine stanno cercando di accerchiare Bakhmut da sud e da nord e hanno guadagnato lentamente terreno negli ultimi tre mesi. Analisti e funzionari statunitensi hanno messo in dubbio il dispendio di forze intorno alla città, ma i leader militari ucraini hanno affermato che, in questo modo, stanno esaurendo con successo le forze russe mantenendole fisse in una posizione.