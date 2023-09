Brandizzo, Salvini alla Camera: "Dobbiamo fare chiarezza sull'accaduto. Anche un morto è troppo"

"Anche un solo morto sul lavoro è troppo e come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza sull'accaduto''. Questo un passaggio dell'intervento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che questa mattina ha reso in un'informativa urgente del Governo sulla tragedia presso la stazione ferroviaria di Brandizzo.

"L'impegno comune - ha aggiunto - è che ogni responsabilità venga chiarita al più presto: nulla restituirà i cari alle famiglie, ma le responsabilità che emergeranno non potranno rimanere impunite. Quando sento parlare di morti bianche non mi rassegno: mi auguro che nel suo complesso questa aula, che giustamente ha il diritto di dividersi su tanti fronti, sul tema della sicurezza del lavoro si unisca e metta a disposizione delle istituzioni tutte quello che potrà essere fatto per evitare tragedie come questa”.