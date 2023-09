Cinecittà: ottimi risultati nel primo semestre del 2023, ma pesa lo sciopero di Hollywood

L'Ad: "ci aspettiamo di superare i 39 milioni di euro di ricavi che abbiamo registrato l'anno scorso. E questo sarebbe una conferma di una situazione che non solo si è stabilizzata ma che è diventata strutturale". "Non possiamo, tuttavia, nasconderci che potrebbe pesare lo sciopero in corso a Hollywood. Anche noi cominciamo a soffrire: lo sciopero inevitabilmente ha rallentato le attività a Cinecittà, dove oggi abbiamo più produzioni italiane - ha aggiunto Maccanico - e che potrebbe avere un'incidenza maggiore se dovesse proseguire nelle prossime settimane o mesi".