Chi vincerà il Leone d'oro? I pronostici della vigilia

Jessica Chastain o Alba Rorwacher? Volti simbolo dell’ultimo Red Carpet, cambieranno il palmares al femminile? Oppure la Coppa Volpi femminile andrà ad Emma Stone, molto apprezzata in “Poor Things”, film tra l’altro forte candidato al Leone d’oro?

E per la Coppa Volpi maschile, ce la farà Adam Driver con “Ferrari”? Oppure Caleb Landry Jones, protagonista di “DogMan” di Luc Besson?

Quasi scontato un premio al film ambientalista “Evil does not exist” del regista giapponese premio Oscar Ryusuke Hamaguchi. E sicuramente un premio andrà a uno dei due film polacchi in concorso. Molto apprezzato è stato “Green Border” di Agnieska Holland.

E se la giuria guidata da Damien Chazelle dovesse puntare su uno dei sei film italiani in concorso, molti scommettono che potrebbe farcela “Io Capitano” di Matteo Garrone.