Sostanze chimiche cancerogene in profumi e bagnoschiuma, Gdf scova su scaffali cosmetici vietati

Sugli scaffali pronti per la vendita, ma contenenti una sostanza vietata dalla comunità europa dal 2022: il Gruppo di Pisa della guardia di Finanza, hanno eseguito 7 controlli presso altrettanti punti vendita e nel corso delle ispezioni, hanno individuato prodotti per la cura della persona realizzati utilizzando la sostanza “Lilial”, nota anche come “Butylphenyl Methylpropional”: secondo il Comitato per la Valutazione dei Rischi dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, questo ingrediente rientra nel novero delle sostanze ritenute cancerogene e tossiche per la fertilità.

"Tra i numerosi oggetti sequestrati figurano profumi, bagnoschiuma, shampoo, creme, lozioni, saponi, schiume da barba e prodotti per capelli contenenti la sostanza nociva". La merce è stata rinvenuta sugli scaffali dei punti vendita, pronta per essere acquistata dai consumatori finali.