Speleologo bloccato a 1000 metri di profondità, la squadra italiana di soccorso entra nella grotta

Una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è impegnata nel recupero dello speleologo americano bloccato a circa 1000 metri di profondità nella grotta di Morca in Turchia.

La prima squadra italiana di sei tecnici, tra cui un medico e un infermiere, è entrata ieri nella grotta e poche ore fa ha raggiunto lo speleologo.

Complessivamente sono 46 gli operatori del CNSAS presenti in Turchia.

L’Italia partecipa alla complessa operazione di salvataggio, con un team internazionale di soccorso coordinato dall'AFAD, l'ente turco di Protezione Civile, di cui fanno parte anche Bulgaria, Polonia e Ungheria.

Migliorano le condizioni dello speleologo

Intanto, migliorano per fortuna le condizioni di Mark Dickey, esperto speleologo statunitense, bloccato da sabato nella grotta di Morca, nei pressi della costa mediterranea in Turchia, a una profondità di 1.120 metri.

Dickey si è sentito male durante una spedizione di mappatura di questo sistema di grotte che raggiunge una profondità dii 1.276 metri, per conto dell'Anatolian Speleology Group Association (ASPEG).

Successivamente l'uomo è stato portato a un campo base a una profondità di 1.040 metri dove ha ricevuto assistenza medica.

I medici stanno valutando se potrà risalire autonomamente, con l'aiuto dei soccorritori, visto che nei giorni scorsi sembrava potesse uscire dalla grotta soltanto in barella.

"Uno speleologo esperto impiega circa 15 ore per riuscire a risalire in superficie (dal campo base dove si trova Dickey). Nella grotta ci sono passaggi stretti e tortuosi e numerose calate in corda doppia", ha fatto sapere la Federazione speleologica turca.

La complessa operazione di salvataggio in corso, a cui partecipano con 150 soccorritori, è "a livello tecnico e logistico una delle più grandi al mondo".

La grotta è stata divisa in diverse sezioni e, ai soccorritori di ciascun Paese, ne è stata assegnata una.

Situata nei pressi di Anamur, in provincia di Mersin sulla costa del Mediterraneo, Morca è la terza grotta più profonda della Turchia.