Squarcio di bagliori nella notte, il fuoco russo dei lanciarazzi Tornado-S esplode missili a catena

Nel filmato sui social russi il "Gruppo delle Forze Occidentali che colpisce le posizioni dei militanti ucraini". Le immagini di propaganda bellica notturne con le batterie d'artiglieria

Secondo il post sui social russi "Le munizioni di tali sistemi ricevono una missione di volo individuale e utilizzano le capacità del sistema di navigazione GLONASS per sferrare attacchi accurati". Video propagandistico bellico russo mostra una batteria lanciarazzi Tornado-S che esplode missili a catena da una località imprecisata di campagna in Ucraina.

Secondo Kiev, la controffensiva sta avanzando nonostante - così secondo fonti russe - ingenti perdite sul campo.

Ieri l'intervista ad un generale ucraino che aveva detto. "Siamo ormai tra la prima e la seconda linea di difesa" russe nella conquista del territorio vicino a Zaporizhzhia, nel sudest dell'Ucraina. Lo ha detto in un'intervista al britannico The Observer, il generale ucraino Oleksandr Tarnavsky, responsabile della controffensiva. L'alto militare spiega che questo progresso è stato possibile dopo settimane di sminamenti, effettuati solo di notte.Il generale aggiunge che ora l'avanzata delle truppe ucraine dovrebbe essere più rapida perché la Russia ha impiegato il 60% del suo tempo e delle sue risorse per costruire la prima linea difensiva e solo il 20% per la seconda e la terza linea. Infine Tarnavsky ritiene che Mosca non si aspettasse che le forze ucraine riuscissero a sfonfare la prima linea.