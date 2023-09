Scoperto un nuovo probabile dipinto di Raffaello: una Maddalena

Una tela che raffigura Maria Maddalena, il cui volto richiama quello di Chiara Fancelli, moglie del Perugino, è stata attribuita a Raffaello, che del Divin Pittore è stato allievo. Si tratta di un dipinto, datato 1504, su tavola di pioppo della dimensione di 46x34 centimetri, studiato dalla startup Art&Co di Ascoli Piceno, spinoff dell'università di Camerino, che si occupa di applicazioni di restauro, tecnologiche e conservative. L'indagine è stata successivamente messa a disposizione di esperti di fama mondiale, tra i quali Jean-Charles Pomerol, ex rettore all'università “Pierre e Marie Curie” di Parigi e professore emerito della Sorbona. L'annuncio dell'attribuzione della tavola a Raffaello è stato fatto nel corso della conferenza internazionale "La bellezza ideale. La visione di perfezione di Raffaello Sanzio", che si è svolta a Pergola, in provincia di Pesaro e Urbino, e ha anticipato l'uscita dello studio sulla rivista scientifica “Open Science-Arte and Science”.