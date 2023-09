Tajani a Rainews: "Gli italiani vadano negli aeroporti di Rabat e Casablanca"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, invita gli italiani in Marocco, dopo il terremoto, a recarsi negli aeroporti di Rabat e Casablanca. L'appello è arrivato dai microfoni di Rainews24. "Ai nostri connazionali che intendono partire - ha spiegato il titolare della Farnesina - diciamo di non andare all'aeroporto di Marrakech, perchè è pieno, ma di andare in altri aeroporti del Marocco, a Rabat e Casablanca. Verrà realizzato un desk da un funzionario della nostra diplomazia per dare indicazioni ai nostri concittadini".

"Fortunatamente non ci sono morti o feriti italiani. Al momento la situazione per i cittadini italiani è positiva. Per quanto ne sappiamo sono circa 200 gli italiani che erano nella zona copita dal sisma, vicino Marrakesh, e sono stati subito assistiti dalla nostra ambasciasta a Rabat, dal nostro consolato a Casablanca, dal console onorario a Marrakesh".

"L'unità di crisi della Farnesina - aggiunge il ministro - risponde 24 ore su 24 alle chiamate dei nostri concittadini e dei loro famigliari che sono in Italia preoccupati per l'evolversi della situazione". Tajani aggiunge: "Ho parlato poco fa con l'ingegner Curcio. La nostra Protezione civile è pronta a sostenere da subito la Protezione civile marocchina, ma fino adesso non abbiamo ricevuto richieste nè dalla Protezione civile marocchina nè dalla Protezione civile europea che spesso coordina gli interventi europei in caso di disastri internazionali. Comunque noi seguiamo minuto per minuto l'evolversi della situazione. Il Governo è pronto a fare tutto ciò che serve".