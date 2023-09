La bambina e la centenaria, "Ci affidiamo solo a Dio"

Quasi 3000 le vittime accertate e altrettanti i feriti gravi per il sisma in Marocco.

Ma molte zone rurali restano inaccessibili ai soccorritori e si rincorrono gli appelli per fornire aiuto finanziario e logistico a un Paese in ginocchio. Prosegue il viaggio dell'inviata Rai nei villaggi dell'Atlante devastati dal terremoto