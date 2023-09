Terremoto in Marocco, l'ambasciatore Youssef Balla: "Colpito dal sostegno di Meloni e dell'Italia"

"Sono colpito e impressionato per la spontanea e rapida reazione delle autorità italiane. Ho visto le parole di vicinanza e sostegno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, del ministro della Difesa, Guido Crosetto e di tanti altri senatori e rappresentanti della società civile. Non solo portano sostegno ma si mettono a disposizione per tutto quello che è necessario al Marocco". Lo ha detto l'ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, citato da Rainews 24, dopo il devastante terremoto che ha colpito il suo paese. "In questa prima fase stiamo cercando di gestire questa situazione con i mezzi nazionali. Ma sono sicuro che se le autorità del Marocco riterranno che ci sarà la necessità di rivolgere un appello ai Paesi amici per avere sostegno, l'Italia sarà tra i primi Paesi ad essere chiamati. Ribadisco tutto il riconoscimento e la gratitudine al governo e al popolo amico dell'Italia", ha detto ancora l'ambasciatore.