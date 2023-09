Palermo, l'arcivescovo Lorefice contro la violenza sulle donne: "Chi stupra violenta Santa Rosalia"

Nel giorno dedicato alla Patrona della città, Santa Rosalia, il monito dell'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel corso dell'omelia che ha tenuto davanti al santuario dedicato alla santa, tocca ancora il tema della violenza sulle donne.

“Ogni giovane donna è Rosalia -ha detto il prelato- Chi usa violenza sul corpo delle donne la usa sul corpo di Rosalia”.

"Se anche quest'anno siamo saliti a Monte Pellegrino con il cuore sedotto d'amore, per stare in disparte con la nostra Santuzza al cospetto del Signore, non possiamo negarlo o rimuoverlo, siamo costernati, appesantiti. In città, nell'aria, si respira un'inquietudine e una pesantezza sociale", ha proseguito monsignor Lorefice.

"Siamo ancora sbigottiti dalle immagini del branco che si accalca attorno a una ragazza condotta al Foro Italico per lacerarla nel corpo e nell'anima. Un manipolo di giovani, accomunati dal delirio di 'onnipotenza virile', che si avventa su di lei come fosse 'carne' da preda. Epilogo del fallimento formativo di noi adulti, delle fondamentali agenzie educative della società".

L'appello del prelato è anche contro i roghi “che hanno travolto l'ambiente naturale compreso e conteso tra monti e mare, che cinge come grembo ridente la città di Rosalia, la nostra città. Ora ci appare come grembo sfiorito, arido, sterile, tenebroso, così come si mostra ai nostri occhi anche Monte Pellegrino, la dimora che Rosalia si è scelta per vegliare dall'alto su di noi”.