Turchia. Corsa contro il tempo per riportare in superficie lo speleologo americano

È faticosa e lenta ma prosegue la risalita di Mark Dickey, l’esperto speleologo americano rimasto bloccato nelle profondità della grotta di Morca in Turchia.

Nella notte tra sabato e domenica il primo team di soccorritori ha portato la barella a quota -680 metri.

Successivamente, intorno alle 3:30 di domenica - dopo alcune ore di sosta, necessarie per somministrare le terapie allo statunitense – una squadra italiana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha preso in carico la barella conducendola, nella serata di domenica, a -500 metri.

Giunti a metà strada, è stata necessaria un'ulteriore fermata, sempre per le cure mediche allo speleologo che è stato affidato a un'altro team di soccorso internazionale.

La seconda squadra del CNSAS è entrata in grotta nelle prime ore di lunedì. La barella prosegue la risalita e gli speleologi italiani dovrebbero prenderla nuovamente in carico all’incirca a quota -250 metri.

L’operazione di soccorso procede, tra passaggi stretti caratterizzati dalla presenza di fango ed acqua, con le tempistiche tipiche dei recuperi in profondità.

Lo speleologo americano è in buone condizioni, collaborativo, e agevola l'operato dei tecnici.

I soccorritori che hanno terminato il proprio impegno in profondità, a loro volta, fuoriescono dalla grotta per raggiungere nuovamente il campo base.

Mick Dickey, 40 anni, si è sentito male il 2 settembre scorso mentre si trovava a oltre 1.000 metri di profondità nella grotta di Morca dove era impegnato in una operazione di mappatura per conto dell'Anatolian Speleology Group Association.

L'operazione di salvataggio è iniziata sabato pomeriggio con l'intervento di medici, paramedici e speleologi esperti da tutta Europa.

Sono stati allestiti piccoli campi base medici a vari livelli lungo il cunicolo per dare l’opportunità a Dickey di riposare durante la lenta e faticosa risalita.

All’esperto speleologo in difficoltà sono state somministrate sacche di sangue per la trasfusione.

Mercoledì, in un video, Dickey ha spiegato che aveva bisogno di "un aiuto serio" per tornare in superficie e ha ringraziato la comunità speleologica mondiale per la pronta mobilitazione in suo aiuto.

La grotta di Morca, sull’altopiano di Taseli, è la terza della Turchia per profondità. Si trova in una regione montuosa della provincia di Mersin, di difficile accesso.