Il killer perfetto e la lotta all'Ai con Fincher e Bonello. Kröger firma un incubo gotico

La quinta giornata della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica ha visto la proiezione dei film in concorso The Killer del regista di Fight Club, David Fincher. Il film franco-canadese La Bete (La bestia) diretto da Bertrand Bonello e Die Theorie von Allem (La teoria del tutto) del tedesco Timm Kröger, una coproduzione di Germania, Austria, Svizzera ambientato nel 1962. Domani al Lido è attesissimo Woody Allen con il suo 50° film, il primo girato in francese il fuori concorso Coup de chance.