Twiggi compie 74 anni, ne aveva 16 quando fu eletta "volto dell'anno"

Twiggy, nata Lesley Hornby, aveva solo 16 anni quando il Daily Express la elesse “volto del 1966”. Non solo volto, il modo la ricorda anche per le sue minigonne (per il lancio delle quali venne scelta dalla nota designer inglese Mary Quant), per la sua carriera da modella e per essere un simbolo intramontabile della Swinging London.

Oltre alle foto, anche Cinema e Tv per un’icona di stile tutt'ora intramontabile.