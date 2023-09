Ucraino si lancia dentro al tombino, poi il drone esplode: salvo.Video dell'attacco russo a Odessa

Immagini dai social di Kiev mostrano l'attacco di questa mattina con droni russi su Odessa. 22 uav, quasi tutti distrutti dalla contraerea ucraina.

Nel video la fuga in soggettiva di un cittadino ucraino che si lancia letteralmente all'interno di un tombino nel terreno, poi il cielo si illumina per la deflagrazione.

Poco prima nel filmato si può sentire il ronzìo del velivolo senza pilota che sta per abbattersi sugli obiettivi.

Il bilancio del raid russo è di due civili rimasti feriti: "Le forze di difesa aerea hanno distrutto 22 droniShahed-136/131. Purtroppo è stata colpita l'infrastruttura portuale, con un conseguente incendio, che i vigili del fuoco hanno rapidamente spento. Sono disponibili informazioni preliminari su due civili feriti. È stata fornita loro assistenza medica", si legge in un messaggio sui social diffuso dalle forze di difesa dell'Ucraina del sud, come riporta Rbc-Ucraina.