Un drone kamikaze ucraino manca per poco un elicottero russo, in volo - Video

In questo video, datato 6 settembre ma non geolocalizzato, un drone kamikaze ucraino cerca di colpire in volo un elicottero Ka-52 delle forze russe. Si avvicina molto ma non riesce a colpirlo. Non è mai stato documentato che un velivolo suicida sia riuscito a colpire un bersaglio in aria, ma sono tecnologie su cui l'Ucraina sta investendo molto, anche grande a grosse campagne di crowdfunding. Non si può escludere che questo tipo di guerra aerea funzioni in futuro.



(video da Telegram @robert_magyar)