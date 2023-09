Una straordinaria palla di fuoco è stata segnalata nel cielo di Gran Canaria, il video

Una spettacolare palla di fuoco ha attraversato il cielo notturno delle Canarie, le isole spagnole in pieno Oceano Atlantico. La palla di fuoco ha iniziato a lasciare una scia luminosa, poi ha cambiato più volte colore passando dal verde al rosso fino ad esplodere in una abbagliante fiammata bianca che per un attimo ha illuminato il paesaggio. Il video è stato ripreso dall'isola di Gran Canaria nella serata del 9 settembre 2023.