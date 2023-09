I giovani e i linguaggi multimediali, il ruolo dell'università nell'educazione della responsabilità

I giovani, le tecnologie, la produzione di contenuti multimediali, gli strumenti culturali e educativi che bisognerebbe fornire loro per renderli più consapevoli e il ruolo fondamentale della formazione e delle università in questo ambito sono i principali temi dell’incontro di giovedì 7 settembre dal titolo “Si legge e si scrive con le immagini”, in programma alle ore 15 presso lo Spazio Cinematografo di Fondazione Ente dello Spettacolo - Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior. Parteciperanno Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica, Don Davide Milani, Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Fausto Colombo, Prorettore con delega alle attività di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Università Cattolica, Camilla Fracasso, studentessa di Scienze dei Beni culturali e Tik Toker e Gio Russo, live content creator, alumnus del DAMS dell’Università Cattolica.

Nel video le interviste a:

- Camilla Fracasso, TikToker,

- Fausto Colombo, Prorettore con delega alle attività di comunicazione e promozione dell’immagine, Università Cattolica del Sacro Cuore

- Gio Russo, Live Content Creator

- Franco Anelli, Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore