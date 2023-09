Us Open, attivisti per il clima interrompono la semifinale Gauff-Muchova

La semifinale degli Us Open in cui gareggiava Coco Gauff è stata interrotta per circa 50 minuti da quattro attivisti per il clima che hanno protestato dagli spalti dell'Arthur Ashe Stadium giovedì sera. Un manifestante ha incollato i suoi piedi nudi al pavimento di cemento. La protesta è stata rivendicata dal movimento 'Extinction Rebellion' con un comunicato, in cui si legge che "la crisi climatica ed ecologica minaccia tutto sul nostro pianeta, compreso lo sport".

Gauff era in vantaggio per 1-0 nel secondo set quando il gioco è stato interrotto. La US Tennis Association ha detto che tre dei manifestanti sono stati scortati fuori dallo stadio senza ulteriori incidenti, ma ci è voluto più tempo per rimuovere la persona che aveva bloccato i piedi a terra.

Coco Gauff ha poi battuto Karolina Muchova e vola in finale.