Ustica, Amato: Non ho detto di avere la verità, ma di portare avanti la tesi ritenuta più credibile

Tra le ipotesi sulla ragioni dello schianto del DC9 Itavia, c'è quella del missile francese. "Il mio scopo era provocare se possibile un avvicinamento alla verità. E non ho detto a Macron di chiedere scusa ma di occuparsi della cosa: se dimostra che è infondata bene, se no deve chiedere scusa" afferma Giuliano Amato. L'ex presidente del Consiglio si riferisce alle dichiarazioni rilasciate in un'intervista a Repubblica.