Verona, un lupo sbuca nella notte. Il video di un incontro inaspettato

Siamo a Ferrazze, frazione di San Martino Buon Albergo comune alle porte di Verona. La sera del 6 settembre un esemplare di lupo sbuca dal nulla e si ferma davanti a un'auto. Gli occupanti del mezzo, comprensibilmente sorpresi, girano il video di questo incontro inaspettato.

Quando l'animale se ne va, avvisano il Comune di San Martino che pubblica un comunicato sulla pagina Facebook: “La sera del 6 settembre è stato avvistato un lupo in località Ferrazze a San Martino Buon Albergo. L'animale ha attraversato un incrocio per poi proseguire attraverso i campi. Al passaggio del lupo hanno assistito alcuni residenti del posto. La segnalazione è stata riportata al Comune di San Martino che ha prontamente provveduto ad avvisare la Provincia di Verona, che attraverso il servizio forestale si occupa di monitorare gli animali sul territorio, e i carabinieri. Il Comune ricorda ai cittadini di avvisare la Polizia locale oppure i carabinieri (112) in caso di nuovo avvistamento, invitando tutti ad usare il buon senso allontanandosi dall’animale senza voltargli le spalle”.