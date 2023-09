L'abbraccio tra i soccorritori dopo aver estratto dalle macerie un sopravvissuto

Il lungo abbraccio tra i soccorritori che hanno appena estratto un sopravvissuto dalle macerie della sua casa a Moulay Brahim, un centro rurale nella provincia di Al Haouz, a una cinquantina di chilometri dall'epicentro.

Insieme a Tafeghaghte è tra le località più colpite. "Sono stati completamente spazzati via. I crolli di montagna hanno interrotto le strade e reso difficile l'arrivo dei soccorsi", ha raccontato il ministro della Giustizia, Abdelilah Wahbi, che è anche sindaco di Taroudant.

In questi villaggi a scavare tra le macerie è arrivato l'esercito, con gli elicotteri per i soccorsi e le ruspe per farsi strada. Ma mentre i militari scavavano tra i resti, gli abitanti scavavano le prime tombe: alcune famiglie sono state decimate.

Secondo l'ultimo bilancio provvisorio del ministero dell'Interno nel sisma di magnitudo 6,8 che ha colpito il Marocco sono morte 2.012, mentre 2.059 sono rimaste ferite, oltre 1400 sono in condizioni critiche. Cifre drammaticamente destinate ad aumentare man mano che i soccorritori raggiungeranno le aree remote.