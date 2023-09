L'alba del giorno dopo a Marrakesh: migliaia di persone hanno dormito nelle piazze

A Marrakesh, fuori dalla medina, e in molte parti del Marocco, migliaia di persone si sono svegliate nelle piazze dove hanno trascorso la loro seconda notte fuori dalla propria casa. Chi spinto dal terrore delle scosse di assestamento - che non danno tregua - e chi perché non ha più un luogo dove rincasare. Il sisma che ha colpito il Paese ha devastato la regione a sud-est di Marrakesh. L'ultimo bollettino del ministero dell'Interno definisce la portata del disastro: 2.012 morti e 2.059 feriti, di cui oltre 1.400 gravi.