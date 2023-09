I Corgi sfilano davanti a Buckingham Palace in memoria della Regina Elisabetta

Indossano uniformi rosse e coroncine. Decine di cani corgi, provenienti da tutto il Regno Unito, accompagnati dai loro padroni, si sono riuniti davanti a Buckingham Palace per rendere omaggio alla regina Elisabetta II, a un anno dalla sua scomparsa, l'8 settembre 2022.

Emblema della Casa reale durante il suo lungo regno, i corgi sono stati una presenza costante nella vita della sovrana. Ne ha avuti circa 30, i discendenti di Susan, cagnolina che le fu donata per il suo diciottesimo compleanno e da cui non volle separarsi nemmeno durante la luna di miele. Il primo arrivato in famiglia fu Dookie, quando Elisabetta aveva solo sette anni.

Agatha Crerer-Gilbert, che ha organizzato la riunione dei cuccioli, ha detto che vorrebbe che la marcia dei corgi si svolgesse ogni anno in memoria della Regina: "Non vedo un modo migliore per ricordarla se non attraverso i suoi corgi, la razza che ha amato e curato per tutta la sua vita", dice.

"Non riesco ancora ad abituarmi al fatto che lei non è fisicamente intorno a noi, ma sono certa che ci sta guardando."

Le fa eco Aleksandr Barmin, uno dei partecipanti all'incontro: “La Regina è ancora nei nostri cuori”.