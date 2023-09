Hong Kong inondata, non pioveva così da 140 anni: è allarme nero

Le precipitazioni record hanno causato inondazioni a Hong Kong e paralizzato parte della vita pubblica nell'ex colonia britannica, le cui autorità hanno parlato di ''condizioni estreme''.

L'Osservatorio meteorologico ha registrato durante la notte un nuovo record di precipitazioni, 158,1 millimetri di pioggia in un'ora, il valore più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel 1884, e ha emesso un 'allarme nero'. "Significa che è caduta o è prevista una forte pioggia in generale su Hong Kong, superiore a 70 millimetri in un'ora, ed è probabile che continui", ha affermato l'Osservatorio.