Marrakesh, l'aeroporto funziona regolarmente: nessun volo cancellato

L'aeroporto di Marrakesh funziona regolarmente dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito il paese venerdì notte: nessun volo è stato cancellato a causa del sisma. Ieri ha registrato un flusso di passeggeri più pesante del solito. Molti sono stati visti in piedi fuori dal terminal o sdraiati sul pavimento all'interno in attesa di partire.

Ieri l’ambasciatore italiano a Rabat, Armando Barucco, ha fatto sapere che è stato attivato all’aeroporto di Marrakesh un desk della rappresentanza diplomatica italiana per assistere i nostri connazionali nel Paese e li ha invitati a sfruttare gli altri scali aerei, come Rabat o Casablanca, per cercare di rientrare in Italia".