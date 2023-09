La polizia salva il cerbiatto intrappolato in una piscina: pescato col retino

Forse voleva solo fare una nuotata rinfrescante in piscina, ma la rete di copertura della vasca lo ha tradito, intrappolandolo. A tirare fuori dai guai un piccolo cerbiatto è stata la polizia di Ware in Massachusetts, chiamata dai proprietari di un'abitazione che hanno segnalato la presenza di un "intruso in cortile".

Al loro arrivo, gli agenti hanno cercato di non spaventare l'animale e di spingerlo verso il bordo della piscina. I cervi sono abili nuotatori, ma il cerbiatto aveva quasi perso le forze. I poliziotti lo hanno aiutato a uscire dalla vasca usando un grande retino.

Il video del salvataggio è stato ironicamente condiviso sui social della polizia di Ware con il titolo: "Ricercato per violazione di domicilio".