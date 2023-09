Carlo III ricorda la regina Elisabetta e parla alla nazione: "Grazie per l'amore e il sostegno"

"Nel celebrare il primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi. Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest'anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi".

E' il messaggio registrato da re Carlo III e diffuso oggi per celebrare il primo anniversario della morte di sua madre, la regina Elisabetta II. La voce del sovrano è accompagnata da una fotografia che ritrae una giovane Elisabetta, allora 42enne. Il testo scritto è firmato Charles R.

Elisabetta II è morta l'8 settembre dello scorso anno all'età di 96 anni nel castello di Balmoral, pochi mesi dopo il suo Giubileo di platino che segnava i 70 anni sul trono.