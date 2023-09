Una meteora illumina la notte di Erzurum in Turchia

Una luce intensa ha squarciato la notte in Turchia tingendo il cielo di sfumature verdi. Ad Erzurum, è stata vista in direzione sud-ovest dopo le 20. Il video di un parco giochi mostra la meteora per alcuni istanti dietro le nuvole.

La meteora è stata catturata anche dalla dashcam di un'auto nella provincia di Gumushane nell'est del paese.