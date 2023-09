Lunghe file davanti agli ospedali

Nel video decine di persone raggiungono gli ospedali in cerca di cure o nella speranza di riabracciare parenti dispersi. Il numero delle vittime del devastante sisma che ha colpito il Marocco è destinato ad aumentare via via che i soccorsi raggiungono le zone più isolate.

Il Centro regionale trasfusionale di Marrakesh ha lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue a sostegno delle vittime e tutti gli ospedali della regione sono mobilitati per fornire le cure mediche necessarie ai feriti.