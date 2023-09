Terremoto, Mazzanti (Protezione civile): "Danni contenuti nel Mugello"

Bernardo Mazzanti (Protezione civile Toscana) a Rainews 24: "I comuni interessati sono principalmente quelli dell'Alto Mugello, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio. Poi anche quelli del resto del Mugello come Scarperia e Borgo San Lorenzo. Lì abbiamo attivato i centri operativi della Protezione civile per assistere la popolazione".

In questo momento, precisa Mazzanti, non sono stati rilevati danni importanti, ma continuano le verifiche. “Ci sono edifici lesionati, ma in numero contenuto. Come raccomandazione, posso dire di seguire le indicazioni della Protezione civile comunale, è comprensibile lasciare l'abitazione per le prossime ore, ma nessuno può prevedere se ci saranno nuove scosse”.