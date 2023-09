Il tifone Saola si abbatte sulla Cina meridionale: 900mila persone trasferite in luoghi sicuri

Il tifone Saola ha attraversato la Cina meridionale dopo aver abbattuto alberi e distrutto finestre a Hong Kong, anche se la megalopoli ha evitato il temuto impatto diretto con una delle tempeste più forti degli ultimi decenni. Venerdì sera era scattato il livello di minaccia più alto della città, emesso solo 16 volte dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, e poi declassato all'alba.

Per precauzione nel sud della Cina quasi 900mila persone sono state trasferite in luoghi sicuri. Più di 80.000 pescherecci sono tornati in porto. I lavoratori sono rimasti a casa e gli studenti di varie città hanno visto l'inizio dell'anno scolastico rinviato alla prossima settimana.

Secondo l'ufficio meteorologico della provincia di Guangdong, la potente tempesta si è abbattuta su un distretto periferico della città di Zhuhai, appena a sud di Hong Kong, alle 3:30 di sabato. Si prevede che si muoverà in direzione sud-ovest lungo la costa del Guangdong indebolendosi gradualmente prima di prendere il largo.