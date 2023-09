Vivo grazie a un buco tra le macerie, le lacrime raccontano la perdita del figlio di soli 7 anni

Gli occhi di Brahim Aytnasr non smettono di piangere, mentre racconta di suo figlio Suleiman un ragazzino di soli sette anni, morto durante il sisma di venerdì scorso vicino a Talat N'Yaaqoub, un villaggio rurale nella provincia di Al Haouz di Marrakesh.

Scampato per miracolo alla devastazione della loro abitazione insieme al figlio maggiore, Mouath: le lacrime scorrono anche sul suo viso provato di adolescente, mentre racconta del fratellino più sfortunato. A volte non serve tradurre tanta sofferenza, mentre sentiamo il racconto in arabo.

Dopo due giorni sono tornati tra le macerie, nel luogo dove hanno perso tutto, per contare i danni e raccogliere alcune poche cose rimaste intatte. Lo sguardo torna sulla devastazione, la stessa in cui si è aperto uno squarcio che invece li ha risparmiati.

Vivi grazie a un buco creatosi tra le macerie in cucina, completamente distrutta come il resto della loro casa. Ma attraverso quel buco poteva salvarsi anche il piccolo Suleiman, non si danno pace, indicando insieme le rovine e la loro salvezza, con quel terribile dolore ancora negli occhi. (Antonella Alba)