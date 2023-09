Volley, Italia-Germania 3-2: la splendida vittoria in cinque set degli azzurri

Già qualificati agli ottavi, forti del primo posto nella pool A, l'Italia batte la Germania 3-2 e conquista la quinta vittoria su altrettante partite nella fase a gironi degli Europei di volley, in attesa di sfidare la Macedonia del Nord sabato prossimo a Bari. Il successo più sofferto per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che finora si erano imposti sempre per 3-0 e che oggi hanno vinto con i parziali di 25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12.