Volodymyr Zelensky torna tra i soldati a Bakhmut: "Discusse le necessità delle brigate" - Video

"Volodymyr Zelensky ha visitato le brigate che conducevano azioni offensive nella zona di Bakhmut", ha riferito la presidenza ucraina in una nota. Nel video diffuso in rete, il presidente, che era già stato in passato nelle postazioni militari di questa zona del fronte, discute la situazione con gli ufficiali, tra i quali il comandante delle forze di terra Oleksandre Syrsky. Ha ascoltato le necessità riscontrate nei diversi settori, si spiega nella nota, in termini di munizioni per l'artiglieria e per la difesa antiaerea, sistemi di guerra elettronica, veicoli per le evacuazioni. Bakhmut, una città di 70 mila abitanti prima dell’invasione russa nel febbraio 2022, è stata devastata da mesi di feroci combattimenti prima di essere presa dai russi a maggio. Da allora gli ucraini hanno lanciato attacchi ai suoi fianchi e affermano di aver conquistato più di 47 km² vicino a questa località da giugno, quando è iniziata la controffensiva.