Wrestling a bordo dello Shinkansen: lo strano viaggio tra body slam, schienamenti e strangolamenti

Sono lottatori professionisti e non hanno scambiato la carrozza del treno per il ring. L'esibizione, programmata, con i biglietti esauriti entro 30 minuti dalla messa in vendita, si è consumata a bordo di uno dei vagoni ferroviari del treno che da Tokyo porta a Nagoya. Protagonisti della teatrale lotta gli atleti professionisti Minoru Suzuki e Sanshiro Takagi. Tante le mosse che hanno entusiasmato il pubblico, pagante, a bordo del velocissimo Shinkansen.