Zelensky posta un video mentre visita i combattenti sul fronte di Donetsk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato questa sera di aver visitato la linea del fronte orientale, nella regione di Donetsk, nel suo messaggio quotidiano su Telegram scrive:

"Regione di Donetsk. Visitiamo le brigate combattenti che difendono l'Ucraina come parte del gruppo operativo e tattico di Donetsk. Rapporti importanti, questioni problematiche, rifornimenti da aumentare, creazione di un sistema di gestione ausiliaria per garantire il rifornimento delle brigate, aumentando la motivazione dei nostri guerrieri. 8 brigate oggi. Ognuno è speciale, ma tutti sono potenti! Grazie per i risultati che date ogni giorno al nostro Paese, guerrieri!"