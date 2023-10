Atalanta-Genoa 2-0, la sintesi della partita

Reduce dal pareggio con la Juventus e dal ko esterno con la Lazio, l'Atalanta ritrova il sorriso battendo in casa il Genoa nella nona giornata di Serie A.Al Gewiss Stadium finisce 2-0 grazie alle fiammate di Lookman e di Ederson nel corso della ripresa: grazie a questo successo la squadra di Gasperini risponde a Roma e Bologna riprendendosi il sesto posto in solitaria a 16 punti, mentre gli uomini di Gilardino incappano nel secondo ko di fila e sono costretti a restar fermi a quota 8 in classifica.