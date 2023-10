Giani: “I giovani di oggi fanno meno politica, ma sono protagonisti delle trasformazioni sociali”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha aperto, insieme al ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, la seconda edizione del Next Generation Fest dal teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

“Ascoltare i giovani, anche in eventi come questo, è il modo per capire come poi possiamo creare provvedimenti utili ad aiutare i giovani del nostro Paese”, ha detto Giani.

Sono 60 i giovani che oggi si alternano sul palco, persone che si sono già distinte per essere dei talenti in diverse discipline, non solo artistiche, ma anche nel terzo settore, nei media: “I giovani di oggi fanno meno politica, ma sono protagonisti delle trasformazioni sociali”.