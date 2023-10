Dai curriculum ai test didattici: presto a occuparsene potrebbe essere l'Intelligenza artificiale

Presto potrebbe essere l'Intelligenza Artificiale a esaminare un curriculum o a scegliere le domande da somministrare nei test didattici.

All'Internet Festival di Pisa, Andrea Bonaccorsi, professore di Economia alla Scuola di Ingegneria di Pisa, spiega alcune delle possibili applicazioni dell'IA al mondo delle imprese. Dalla selezione del personale alle campagne di comunicazione fino all'automazione di attività complesse, sono molteplici i settori in cui l'Intelligenza artificiale potrebbe trovare un'applicazione immediata. Come dimostrano gli applicativi sviluppati dagli studenti del suo corso, che sono “cantieri aperti”, spiega, per start-up e su cui "l'Università di Pisa sta facendo un grande investimento".