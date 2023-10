Papa Francesco ai fedeli: "Non facciamo del lavoro e della politica i nostri idoli"

Le "parole di Gesù" (dare a Cesare quel che è di Cesare) "sono diventate di uso comune, ma a volte sono state utilizzate in modo sbagliato - o almeno riduttivo - per parlare dei rapporti tra Chiesa e Stato, tra cristiani e politica; spesso vengono intese come se Gesù volesse separare 'Cesare' e 'Dio', cioè la realtà terrena e quella spirituale. A volte anche noi pensiamo così: una cosa è la fede con le sue pratiche e un'altra cosa la vita di tutti i giorni. No. Questa è una 'schizofrenia', come se la fede non avesse nulla a che fare con la vita concreta, con le sfide della società, con la giustizia sociale, con la politica e così via". Queste le parole del Papa, affacciandosi in piazza San Pietro, prima della recita dell'Angelus domenicale, prendendo spunto dalla liturgia odierna e dal Vangelo di Luca.

"Gesù afferma la realtà fondamentale: che a Dio appartiene l'uomo, tutto l'uomo e ogni essere umano. Ciò significa che noi non apparteniamo a nessuna realtà terrena, a nessun 'Cesare' di questo mondo. Siamo del Signore e non dobbiamo essere schiavi di nessun potere mondano".

Al termine della recita in Piazza San Pietro, il Pontefice ha poi lanciato un nuovo grido di pace per Gaza: "Rinnovo il mio appello affinché si aprano degli spazi, si continuino a far arrivare gli aiuti umanitari e si liberino gli ostaggi. La guerra, ogni guerra nel mondo, è una sconfitta. La guerra sempre è una sconfitta, è una distruzione della fraternità umana. Fratelli, fermatevi".